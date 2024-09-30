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Erzincan'da 'Okul Polisi' Projesi Hayata Geçirildi

Erzincan'da 'Okul Polisi' Projesi Hayata Geçirildi
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Erzincan'da öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla 'Okul Polisi' projesi başlatıldı. 27 okulun çevresinde görev alacak 16 polis, öğrencilere rehberlik edecek ve güvenliği sağlayacak.

Erzincan'da öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla "Okul Polisi" projesi hayata geçirildi.

Kentte hayata geçirilen proje kapsamında pilot olarak belirlenen 27 okulun çevresinde ders saati boyunca görev alacak 16 polis, güvenliği sağlayacak ve öğrencilere rehberlik edecek.

Vali Hamza Aydoğdu, valilikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projede görevli polislerin mesailerinin ders zili ile başlayacağını ve bitiş zili ile öğrenciler evlerine gittikten sonra süreceğini söyledi.

Projeyi bugün itibarıyla başlattıklarını ifade eden Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Şu anda pilot olarak tespit ettiğimiz 27 okulumuzun çevresinde 16 polisimizi bizzat Emniyet Müdürümüz görevlendirdi. Bu arkadaşlarımızın görevi, okul çevresindeki güvenliği almak, aynı zamanda öğrencilerimize rehberlik yapmak. Bizim şu anda bütün okullarımızda kapalı kamera istemi var, bununla ilgili herhangi bir eksikliğimiz yok. Geçmiş yıllarda da 75 okulumuzun çevresinde zaten polislerimiz mobil olarak güvenlik tedbirlerini alıyorlardı. 'Okul Polisi' projesinde fark şu, bu arkadaşlarımızın bütün mesaisi okullar başladığı anda başlayacak ve okul bitip zil ile öğrencilerimiz evine gidene kadar polislerimiz okulda olacak, güvenliği sağlayacak."

"Okul aile birliği ile işbirliği içerisinde görevlerini ifa edecekler"

Aydoğdu, en riskli olan okulları derecelendirdiklerini belirterek, "Bu 27 okulumuz bizim için birinci öncelikli oldu. Arkadaşlarımız orada çocuklarımızın sabah okula sağlıklı bir şekilde gelip gitmeleri için aynı zamanda trafik kuralları, okul müdürleri ve okul aile birliği ile işbirliği içerisinde görevlerini ifa edecekler. Bizim buradaki en büyük amacımız, çocuklarımızın sağlıklı güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlamak." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Başkomiser Rumeysa Aslan da Erzincan'da her okuldan sorumlu bir komiserin görevlendirildiğini, okul müdürleriyle ve çocuklarla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirerek, "Toplam 75 okulumuzda giriş çıkışları takip etmek üzere, okul çevresinde öğrencilerimize rahatsızlık veren şahısları uzaklaştırmak ve etrafında çocuklarımıza açık dal sigara satışı yapan iş yeri varsa bunları tespit etmek üzere okul ekiplerimizle valimizin talimatıyla okul polislerimizi görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

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