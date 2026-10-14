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Erzincan'da okul bahçesi sorumlularına güvenlik ve oryantasyon eğitimi verildi

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Erzincan'da göreve başlayan okul bahçesi sorumlularına işbaşı ve farkındalık eğitimi verildi. Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimde personele görev ve sorumluluklarıyla güvenli çalışma kuralları anlatıldı.

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan okul bahçesi sorumlularına yönelik işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına, okullarda görevlendirilen bahçe sorumluları katıldı.

Program kapsamında personele görev ve sorumlulukları hatırlatılırken, güvenli çalışma ortamının tesisi ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle personelin sahada bilinçli, güvenli ve verimli çalışmasının sağlanması, okul çevrelerindeki genel güvenlik standartlarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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