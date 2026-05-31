Okullarına hibe edilen iki uçakta eğitim alan öğrenciler havacılık sektörüne hazırlanıyor

Erzincan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen iki uçak üzerinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, geleceğin uçak mühendisi ve teknisyeni olması için yetiştiriliyor.

Okul bünyesinde Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığı ve Ankara Kara Havacılık Komutanlığı tarafından hibe edilen iki U15 A tipi ve bir de T141 tipi uçak bulunuyor.

Uçak elektroniği ile uçak gövde motor alanlarında eğitim alan öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerle motor ve devre sistemleri üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek sektöre hazırlanıyor.

Okul Müdürü Sancak Aslan, AA muhabirine, Türkiye'de bünyesinde uçak bakım alanı bulunan 17 okuldan biri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu alanda eğitim veren tek okul olduklarını söyledi.

Kentte 2011'de eğitim öğretime başlayan okulda "uçak elektroniği" ve "uçak gövde motor" dallarında eğitim verdiklerini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Okulumuzda Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programları olmak üzere iki program uygulanmaktadır. Anadolu Meslek Programı'na öğrenciler, Bakanlığımızın merkezi yerleştirme sistemiyle diploma notuna göre kabul edilmektedir. Anadolu Teknik Programı'na ise LGS'de yeterli puanı alan öğrenciler Bakanlığımız tarafından yerleştirilmektedir. Okulumuza her yıl 64 öğrenci kabul edilmektedir. Bu öğrenciler uçak bakım alanında eğitim görmekte ve ülkemizde gelişen havacılık ve savunma sanayisinde teknik personel olarak istihdam edilmektedir. Mezunlarımız bugün savunma sanayisinin birçok kuruluşunda teknik eleman olarak görev yapmaktadır."

Uçak Bakım Alanı Şefi Salih Özçakır da dört atölyede uygulamalı eğitim verildiğini anlatarak, "İki atölyemiz uçak elektroniği, iki atölyemiz de uçak gövde motor alanında pratik uygulamaların yapıldığı alanlar olarak kullanılıyor." dedi.

"Mezun olduktan sonra başarılı bir uçak teknisyeni olmak istiyorum"

Uçak Gövde Motor Bölümü 10. sınıf öğrencisi Kayra Giray Tuncay ise okulda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alma imkanı bulduklarını kaydetti.

Okulun, Erasmus+ programları ve sektör işbirlikleriyle önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Tuncay, "Mezun olduktan sonra başarılı bir uçak teknisyeni olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Uçak Elektroniği Bölümü 11. sınıf öğrencisi Meryem Türkmen de uygulamalı eğitimin dersleri daha anlaşılır hale getirdiğini belirterek, havacılık ve savunma sanayisinin gelişeceğini düşündüğü için bu alanı tercih ettiğini söyledi.