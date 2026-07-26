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Erzincan'da 120 kişiyi dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, Erzincan merkezli Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" açıklamalarıyla 120 kişiden toplam 1 milyon 9 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen A.A. ile E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir cep telefonu ile SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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