Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi

Erzincan'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesinin iki üyesi, dron ile kaydedildi. Keşiş Dağları'nda çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Keşiş Dağları'nda dron kamerasıyla görüntü çeken Mustafa Başgöze, karlı arazide 2 vaşağı kayda aldı. Başgöze, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesinin 2 üyesinin görüntülerini, sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
