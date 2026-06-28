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Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda hazırlanan yaklaşık 5 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Allah rızası için oruç tuttuklarını belirten Düzgün, şöyle konuştu:

"Bugün hep birlikte Erzincan halkı ile bir araya gelip aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 bin kişilik bir hazırlığımız oldu. Bu aşurelerimiz inşallah ülkemizin varlığına, birliğine ve bütünlüğüne vesile olur. Ülkemizde ve dünyamızda barış olsun ve sorun olmasın istiyoruz. Tuttuğumuz oruçlar ve bu aşureler inşallah barışımıza, kardeşliğimize hayırlara vesile olur. Matemlerimiz, lokmalarımız ve aşurelerimiz Hak katında kabul olsun inşallah."

Programa, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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