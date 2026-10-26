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Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü dahil 2 kişi ağır yaralandı

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Erzincan'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü dahil 2 kişi ağır yaralandı
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Erzincan'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunuyor.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyreden A.Y.I. (17) idaresindeki 24 ACG 186 plakalı motosiklet, bir iş yerinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İ.A'ya (74) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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