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Erzincan'da devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı
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Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı.

R.G'nin kullandığı 27 BEV 714 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüsteki 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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