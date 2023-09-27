Erzincan'da Mevlid Kandili coşkusu

Erzincan'da Terzibaba Camii başta olmak üzere camiler, Mevlid Kandilinde doldu taştı. Binlerce kişi camilere akın etti ve gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp dualara eşlik etti. Terzibaba Camisindeki kandil programına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman program sonrasında camiden çıkan vatandaşlarla tokalaştı.

Bayburt'ta Ulu Camii başta olmak üzere camiler, Mevlid Kandilinde doldu taştı. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi.

Mevlid Kandili, Bayburt'ta tüm ibadethanelerde huşu içerisinde idrak edildi. Binlerce kişi başta Ulu Camii ve Yeni Cami olmak üzere camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.

Ulu Camisini şenlendiren Müslümanlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif, salat-u selam, ilahi, kaside ve dualar eşliğinde mübarek Mevlid gecesinin feyz ve bereketinden istifadeye çalıştılar.

Seçkin hafız hocaların tilavetleri ve akabinde yapılan dua ile tazarrü ve niyazlar ilahi kabule arz edildi. Kılınan yatsı namazıyla gece buluşması sona erdi.

Mevlid Kandili gecesinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da camiler hınca hınç dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi. Kandil simitleri Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yeni Camii ile tüm mahalle camilerinde cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi. - BAYBURT