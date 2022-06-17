Erzincan'da menfeze düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Erzincan'da menfeze düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Yakup Bakar - Güncel
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Erzincan'da menfeze düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Erzincan'da yoldan çıkarak menfeze düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Erzincan'da yoldan çıkarak menfeze düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Erzincan- Erzurum kara yolunun Mutu Tünelleri mevkiinde S.D. (23) yönetimindeki 34 EG 9895 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak menfeze düştü.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA / Yakup Bakar - Güncel

Erzincan Erzurum Tragger Güncel Haberler

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