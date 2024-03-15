Erzincan'da maden faciası: 9 işçiye hala ulaşılamadı

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasının üzerinden 32 gün geçti, toprak altında kalan 9 işçiye hala ulaşılamadı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "Aile diyor ki 'Oğlumun cenazesini getirin kurban keseceğim.' Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Ne unutacağız, ne unutturacağız. Konunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

İliç'te 13 Şubat 2024'te Anagold'un işlettiği altın madeni sahasında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. İliç'te açıklamada bulunan CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, şunları söyledi:

"Günlerdir buradayız. Türkiye'nin kalbi burada atıyor. 9 canımıza ne yazık ki ulaşılamadı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O annelerin, babaların, anneannelerin, babaannelerin, eşlerin, çocukların neler çektiğini hissedebiliyor musunuz? Yüreğimiz paramparça. Aile diyor ki 'Oğlumun cenazesini getirin kurban keseceğim.' Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Ne unutacağız, ne unutturacağız. Konunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bütün heyetlerimiz, genel merkezimizden gelen milletvekillerimiz canla başla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu bu konuyu enine boyuna araştıracağız. Bizim için en önemli konu ne biliyor musunuz? İnsan sağlığı, doğayı ve çevreyi korumak için yapılması gereken bütün tedbirlerin üstünde detaylı bir şekilde duracağız. Arama-kurtarma çalışmaları Erzincan Valiliği önderliğinde AFAD ile birlikte yoğun bir şekilde devam ediyor. Yüreğimiz yanıyor."