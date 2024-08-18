Erzincan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, 18 koyun telef oldu
Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören köyü Beşiktaş mevkisinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki sürücü yaralandı ve 18 koyun telef oldu. Kazanın ardından kara yolunda trafik kontrollü bir şekilde ilerledi.
Erzincan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, 18 koyun telef oldu.
Aliasker Ö. (62) idaresindeki 53 EB 511 plakalı otomobil, Erzincan- Çağlayan kara yolu Çatalören köyü Beşiktaş mevkisinde karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, telef olan 18 hayvan nedeniyle kapanan kara yolunda araçların kontrollü ilerlemesini sağladı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından aksayan trafik normale döndü.