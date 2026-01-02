Haberler

Kar altındaki Erzincan, dronla görüntülendi

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Dronla görüntülenen bu manzara, vatandaşlar tarafından fotoğraf ve video ile ölümsüzleştirildi. Belediye ekipleri ise yolların güvenliği için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

ERZİNCAN'da kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile gece ışıklarının birleştiği anlar, dronla görüntülendi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi. Diğer yandan kar yağışı sonrası dışarıya çıkanlar, bol bol fotoğraf ve video çekti. Belediye ekipleri de yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

