Erzincan'da 12 köy yolu, kardan kapandı

ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerindeki 12 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipleri, söz konusu yollarda çalışmaları sürüyor.