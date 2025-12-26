Haberler

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yer yer tipinin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği aksatmaması için Karayolları çalışma yaptı.

Ekipler, yollarda karla mücadele kapsamında tuzlama yaparak trafiğe açık tutmaya çalıştı.

Öte yandan tır ve benzeri ağır tonajlı araçlar, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurularak Ahmediye Geçidi yönüne izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

Aksaray'da tehlikeli kaçış: Dur ihtarına uymamanın bedeli ağır oldu
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor