Erzincan'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Erzincan'da inşaat halindeki bir binada asansör boşluğuna düşen 67 yaşındaki Haydar Pınar hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Pınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Erzincan'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde inşaatı süren 3 katlı apartmanda dairelere bakmaya giden 67 yaşındaki Haydar Pınar asansör boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haydar Pınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Pınar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.