Erzincan'da halı saha tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki halı sahanın tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusu, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin teli keserek çıkardığı kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kedi yaşam alanına bırakıldı.
Erzincan'da halı sahanın tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Geçit Mahallesi'ndeki bir halı sahanın tellerinde sıkışan kedi yavrusunu fark eden mahalle sakinleri, durumu Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, teli keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA