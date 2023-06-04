Erzincan'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Erzincan kara yolunda kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 45'inci kilometresinde Kırmızıköprü mevkisinde meydana geldi. Tunceli yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 FL 342 plakalı hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.