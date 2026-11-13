Erzincan'da geçen ayki denetimlerde aranan 46 kişi yakalandı, kayıp 10 kişi bulundu

Erzincan'da geçen ayki denetimlerde aranan 46 kişi yakalandı, kayıp 10 kişi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ekim ayında kent genelinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. Uygulamalarda 63 bin 369 kişi ve 8 bin 850 araç sorgulanırken kayıp 10 kişi bulundu, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Erzincan'da polis ekiplerince geçen ay yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında kent genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 aracın sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
Kayıp olarak aranan 10 kişinin de bulunduğu denetimlerde polis ekipleri, tabanca, maksat dışı bıçak ve 23,82 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA