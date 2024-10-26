Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada otomobillerden biri alev aldı, yol trafiğe kapatıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kaza yerinden kareler;