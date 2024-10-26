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Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada otomobillerden biri alev aldı, yol trafiğe kapatıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kaza yerinden kareler;

Erzincan'da trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

Yerel Haberler Otomobil Refahiye erzincan Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Güncel Kaza

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Yorumlar (4)

Soykanlar:

Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun.

26
1
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Naim Cosar:

Çok süratlı araç kullanmak başka birşey değil bu

25
1
yanıtYanıtla
Ali Dolapci:

Çerez ayarlarınız düzenlenmiyor bizi birşeylere zorlandığınız sürece sayfanızı ziyaret etmeyeceğim

10
0
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sezgin sucin:

ucuyolar

0
0
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