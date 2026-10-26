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Erzincan'da evinin çatısında çalışan 58 yaşındaki kişi düşerek öldü

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Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde evinin çatısında çalışan 58 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da çatıdan düşen 58 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Soğukoluk köyündeki evinin çatısında çalışan Nurullah Taşdemir (58), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Taşdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taşdemir'in cenazesi, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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