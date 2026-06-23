Haberler

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Ulalar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan D. hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor

Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor! Yeni dönem resmen başladı
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncunun son hali
Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı