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Erzincan'da eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın ile yanındaki kişi öldü

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Erzincan'da eski eşi S.K. ve yanındaki U.B.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren Bekir K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı adliyeye sevk edildi.

Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayeti işlediği öne sürülen Bekir K, polis merkezine teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Bekir K, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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