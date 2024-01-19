Erzincan'da düzensiz göçmen taşıyan araçta yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da araçta taşıdıkları düzensiz göçmenlerle yakalanan 1'i Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Erzincan-Erzurum kara yolunda durumundan şüphelenilen Y.E. idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Polisler, sürücü Y.E. ile ülkede yasal olarak kalma hakkı bulunan Afganistan uyruklu S.H.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.