Erzincan'da derenin taşması sonucu iki restoranı su bastı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde sağanak sonrası derenin taşması sonucu iki restoran su ve çamur birikintisiyle kaplandı.

Beldede etkili olan yağışın ardından dere yatağından taştı.

Bölgede turizm işletmeciliği yapan iki restoran, su ve çamur birikintisiyle kaplandı.

İşletmeciler, restoranlarını temizlemek için yoğun mesai yapıyor.

"Su, çok coşkun akıyordu"

Restoran işletmecisi Eray Gül, taşkın nedeniyle gece boyunca ayakta olduklarını söyledi.

Derenin taşması sonucu çaresiz kaldıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Su, çok coşkun akıyordu, bu nedenle elimizden geleni yaptık ama müdahale edemedik. En son çare kepçeyi çağırdık, bazı yerleri yıktı. O şekilde suyun biraz daha debisini düşürmeye çalıştık. Yağış ve kar sularının aniden erimesi ile derelerdeki su taştı. Yine buna da şükür. Canımıza bir şey olmadı, gelen mala gelsin."

İşletmeci Berk Sağan da gece saatlerinde yağışın etkisini artırdığını anlattı.

Tehlikeyi fark ettiklerini ancak çaresiz kaldıklarını belirten Sağan, "Yağışla etrafımızdaki masalarımızı, sandalyelerimizi barikat olarak kendimize hazırladık. AFAD da sel ihtimaline karşı uyarı vermişti zaten. Birden dere taşınca yukarıdaki virajlardan seller gelmeye başladı. Biz de kapılarımızın hepsini, barikatlarımızı çektik ama tabii dere yatağından taştığı için etraf sonuç olarak bu durumda. Çevre kirliliği ve de biraz dağınıklık var. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
