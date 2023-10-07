Erzincan'da Cumartesi Günü Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması Programları Devam Ediyor

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Cumartesi Günü Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması programları, ilk günkü heyecan ve coşkuyla devam ediyor. Programlarda Kur'an tilaveti, namazın edası, tesbihat, sohbet ve dualar gerçekleştirilerek sabahın ve seher vaktinin feyzinden istifade ediliyor. İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bu özel zaman dilimlerini paylaşan katılımcılara teşekkür edildi ve gençlerin programlara katılımının önemi vurgulandı.

Erzincan İl Müftülüğünün düzenlediği "Cumartesi Günü Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması" programları ilk günki heyecanı ve coşkusu ile devam ediyor.

Güz ve kış döneminin Cumartesi günleri Cami-i Kebir'deki mutat sabah namazı gençlik buluşmaları yoğun katılım ile devam ediyor. Programda, Çok sayıda cemaatin katılımıyla; Kur'an tilaveti, namazın edası, tesbihat, sohbet ve duaların Alemlerin Rabbi olan Allah'a arz edilmesiyle, sabahın ve seher vaktinin feyz ve bereketinden istifadeye çalışıldı. Konu ile ilgili İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu müstesna zaman dilimlerini, bu feyizli ve bereketli iklimi ilk günden itibaren bizimle paylaşan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür borçluyuz.

Yine ümmetin geleceği olan gençlerimiz, özellikle Üniversiteli kız ve erkek öğrencilerimiz de programlarımıza iştirak ederek bizlere hem güç katmakta, hem de dini konularda gerekli bilgilerden istifade etme gayreti içerisinde olmaktadırlar. Bizlerde kendilerine bu doğrultuda yardım etme çabası içerisinde oluyor ve kendilerine, tüm gençlerimize şükranlarımızı sunuyoruz .

Cemaatimizin böylesi halisane teveccühüne tesbihatlar, kasideler, sohbetler ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle mukabelede bulunuyoruz

Seher vaktinin bereketinin, sabah namazının faziletinin, yeni bir günün ilk saatlerinin bizlere, şehrimize, ülkemize, Ümmet-i Muhammed'e, bütün insanlığa barış, huzur, dostluk ve kardeşlik getirmesini dualarımızda Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

İşrak namazlarımızı eda ediyor ve cami çıkışı çorba ikramlarımızla muhabbetimizi artırma gayretinde oluyoruz.

Bu güzel şehrimizin maneviyatını Mescid-i Haram'ın, Ravza-ı Mutahhara'nın, Eyüp Sultan'ın huzur iklimiyle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz.

Bütün bu vesileler ve temennilerle başta İl Müftümüz Muharrem Gül, seçkin konuşmacı ve hatiplerimizin katılımlarıyla, siz, Erzincanımızın değerli insanlarını, kıymetli gençlerini, her Cumartesi sabah namazlarında buluşmaya ve Kur'an mesajlarından, Sevgili Peygamberimizin hadislerinin feyz ve bereketinden istifade etmeye davet ediyoruz.

Rabbimiz hayırlı, bereketli ve kendi rızasını gözeten bir ömrü bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.

Çorba ikramında bulunan hayır sahiplerimizden de allah razı olsun." - ERZİNCAN