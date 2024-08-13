Erzincan'da bitkin halde bulunan dağ keçisi doğaya salındı

Erzincan'da Kemaliye ilçesinde, bitkin halde bulunan dağ keçisi bakımlarının ardından doğaya salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Karanlık Kanyon'da, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında bitkin halde yaban keçisi bulundu.

Keçiyi besleyen ve sağlık kontrolünden geçiren ekipler, hayvanın yaralı olmadığının anlaşılması üzerine Karanlık Kanyon'da bulunduğu mevkide doğal yaşam alanına saldı.