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Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bağpınar köyünde yaşayan İsmail Tirifi (53), ayçiçeği ekili tarlasını sularken bir ayının saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanan Tirifi, tarladan uzaklaşarak çevredekilerden yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Tirifi'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Tirifi, ayçiçeği tarlasını sularken aniden ayının saldırdığını belirterek şunları söyledi:

"Ayı saldırınca ben sol elimle karşı koyunca direkt elim ağzına geldi. Elimi ısırdı. Yerde bayağı mücadele ettim kürekle. Ondan sonra bıraktı. Ayı kaçınca ben de uzaklaştım. Elim çok kanıyordu. Parmaklarım kırıktı. Arabanın yanına kadar gittim. Arkadaş geldi, sonra ambulans geldi. Ayının vurulması yasak. Cezası var. İnsanlar öldüğünde nasıl olacak peki. Bunun bir çaresine bakılması lazım. Hayvanseverler tepki gösterecek ama insan canı da o kadar ucuz değil."

Kaynak: AA
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