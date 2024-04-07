Erzincan'da akaryakıt kaçakçılığı şüphelileri gözaltına alındı

Erzincan'da akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce, Erzincan-Sivas kara yolunda yapılan denetimlerde Ş.Ö. ve Y.K'nin kullandığı akaryakıt tankerlerinde yapılan aramada, 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Ö. ve Y.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.