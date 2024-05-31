Erzincan'da aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan bir kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inerek mahalle aralarında dolaştı. Kurtun güvenlik kameraları tarafından görüntülenmesiyle olay ortaya çıktı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında gezindi.
Son olarak Camii Şerif Mahallesi'nde sokaklarda yiyecek arayan kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, çevredeki evlerin arasında ilerleyen kurtun daha sonra sokaktan çıkarak uzaklaşması yer aldı.