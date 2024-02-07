Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 55 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzincan'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

ERZİNCAN'da  uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Polisler, araçta zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y.  çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Kaçakçılık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title