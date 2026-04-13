Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem saat 19.15'te, 7,12 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasar bulunmuyor.
