Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.15'te merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelerde göre her hangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

