Haberler

Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi. İlgili birimler saha taramalarına başladı.

'OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Erzincan Valiliği tarafından merkez üssü Kemah ilçesi olan depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Şubat 2026 tarihi, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza