Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.38'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7,02 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

