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Erzincan'da 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Erzincan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Ü.A. ve Ş.A'nın ikametinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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