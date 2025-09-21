Haberler

Erzincan'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu

Güncelleme:
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 300 koyun, jandarma ekipleri tarafından insansız hava aracı desteğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Hayvanlar, 10 saatlik bir çabanın ardından kırsalda sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen çalışmayla bulundu.

Yürekli köyünde yaşayan İ.K, 300 küçükbaş hayvanı Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı.

Havanın kararması üzerine hayvanları otladığı bölgeye giden İ.K, sürünün bölgede olmadığını gördü.

Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından, İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından 5 kilometre uzaklıkta Yayladüzü mevkisi kırsalında bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
