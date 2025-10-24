Erzincan'da 2.351 Öğrenciye Burs Desteği

Erzincan'da eğitim gören 2 bin 351 üniversite ve lise öğrencisine valilik girişimiyle Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve iş insanlarının desteğiyle burs verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki programda, 3 yıl içerisinde devletin kasasından bir kuruş harcama yapılmadan öğrencilere 140 milyon lira destek sağladıklarını söyledi.

Bugün bir şehrin gençlerine duyduğu güvene ve sevgiye şahitlik ettiklerini belirten Aydoğdu, şunları dile getirdi:

"Bu şehirde bir öğrencimiz açsa, üşüyorsa ve bir derdiyle baş başaysa vebali bizimdir. Gençlerin hayallerini büyütecek, o yüreğe omuz verecek olan bizleriz. Bir şehir düşünün, bu şehir bir gencin yalnızlığına ortak oluyor. Şehirde kalplerin arasına duvarlar değil, gönül köprüleri kuruluyorsa o şehrin adı Erzincan'dır. Biz Erzincan'da başka bir şey yapıyoruz. Kapısını kapatan yöneticiler değiliz. Sokağın sesini, kampüsün neşesini, öğrenci yurdunun sessizliğini dinliyoruz. Bu şehrin her bir öğrencisi bize emanettir. Onların dertleri bizim sorumluluğumuzdadır, başarısı bizim sevincimizdir."

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ise 2 bin 351 öğrencinin burs imkanından faydalandığını kaydetti.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile öğrenciler katıldı.