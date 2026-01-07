Erzincan'da 100 çocuğu resimle buluşturdu

ERZİNCAN Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'ndaki 100 öğrenciye, 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi' kapsamında ressam Melis Doğan, akrilik boya çalışması yaptırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi' kapsamında İstanbul'dan Erzincan'a gelen Melis Doğan, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi'nin destekleriyle Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda 100 öğrenciye resim malzemeleri dağıttı. Etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaptı. Çocukların hem becerilerini geliştirme hem de sanatla daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla yapılan etkinlikte, birbirinden ilginç eserler ortaya çıktı.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Proje kapsamında 5 yıldır güneydoğu ve doğu Anadolu'da il il gezdiğini belirten Melis Doğan, "2026 senesinde ilk durağımız Erzincan oldu. Burada Erzincan Belediyesi ile ortaklaşa sanat atölyesi etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocukları sanatla buluşturmak, kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek temel amacımız. Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz. Bunları yaparak bir mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Akan ve Serkan Özger'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere resim malzemeleri de hediye edildi.

Haber-Kamera: Barış YALÇINKAYA/ERZURUM,