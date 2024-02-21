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Erzin'de Tırın Manav Tezgahına Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, tırın manav tezgahına çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tırın manav tezgahına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

A.S. idaresindeki 31 AJZ 248 plakalı tır, Erzin ilçesi Turunçlu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki manav tezgahına çarptı.

Kazada tezgahta çalışan İ.S. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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