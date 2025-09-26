Erzin'de Narenciye Hasadı Öncesi Hırsızlık Önlemleri Artırıldı

HATAY'ın Erzin ilçesinde narenciye hasadı öncesi hırsızlık vakalarına karşı jandarma ve komando timleri tarafından önlem alındı.

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan narenciye bahçelerinde, narenciye hasadının başlaması ile yaşanacak hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi önlem alındı. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na ait komando timleri, narenciye bahçelerinde 24 saat esasıyla güvenlik önlemi aldı. Jandarma ve komandolar, ilçe genelindeki narenciye bahçelerinde etkin ve görünür şekilde motorlu, yaya ve kritik noktalarda şok uygulaması şeklinde faaliyete başlandı. Erzin Kaymakamı Onur Özaydın da narenciye bahçelerinde görev başındaki jandarma ve komandoları, ziyaret ederek başarılar diledi.