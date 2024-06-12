Erzin'de Motosiklet ve Bisiklet Sürücülerine Reflektif Yelek Dağıtıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hürrriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen yelek dağıtımı Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın katılımıyla yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Harun Baykal, akşam saatlerinde reflektif yelek giymenin zorunlu olduğunu belirtti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hürrriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen yelek dağıtımı Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın katılımıyla yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Harun Baykal, akşam saatledinde reflektif yelek giymenin zorunlu olduğunu belirtti.