ERÜ, URAP sıralamasında ilk 996'ncı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), Araştırma Laboratuvarı 2025-2026 dünya üniversiteleri sıralamasında 996'ncı, Türkiye sıralamasında ise 15'inci sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda toplam puanını geçen yıla göre 5,58 puan artırarak 282,27 puana yükseltti.

Bu kapsamda dünya üniversiteleri arasında 996'ncı olan ERÜ, Türkiye üniversiteleri arasında ise 15'inci sırada yer aldı.

ERÜ, bu sonuçla geçen yılki 1023'ncü sıradan 27 basamak yükseldi.