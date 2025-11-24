Haberler

ERÜ Rektörü Öğrencilerle Kariyer ve Eğitim Üzerine Konuştu

ERÜ Rektörü Öğrencilerle Kariyer ve Eğitim Üzerine Konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Atlas Eğitim Kurumları öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer planlaması ve eğitim hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Okuma ve yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Atlas Eğitim Kurumları öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda "kanka buradayız" temasıyla düzenlenen söyleşide konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulunan Altun, başarının temelinde istikrar, özgüven ve çalışmanın geldiğini belirtti.

Kitap okumanın önemini vurgulayan Altun, "Okumak en güzel dosttur. Araştırmak en güzel alışkanlıktır. Bunları yaptığınız zaman değeriniz artmaktadır. Ancak bu değerin karşılığını beklemeyin, kendiniz için yapın." ifadelerini kullandı.

Bir insanın ana dili ne kadar güçlü olursa yeni dil öğrenmesinin o kadar kolay olduğunu kaydeden Altun, "Lütfen en az üç yabancı dil öğrenin." ifadesini kullandı.

Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök ise Altun'un bilimsel çalışmaları, projeleri ve akademik başarıları hakkında bilgi vererek, kendisini öğrencilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.