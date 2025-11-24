ERÜ Rektörü Öğrencilerle Kariyer ve Eğitim Üzerine Konuştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Atlas Eğitim Kurumları öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda "kanka buradayız" temasıyla düzenlenen söyleşide konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulunan Altun, başarının temelinde istikrar, özgüven ve çalışmanın geldiğini belirtti.

Kitap okumanın önemini vurgulayan Altun, "Okumak en güzel dosttur. Araştırmak en güzel alışkanlıktır. Bunları yaptığınız zaman değeriniz artmaktadır. Ancak bu değerin karşılığını beklemeyin, kendiniz için yapın." ifadelerini kullandı.

Bir insanın ana dili ne kadar güçlü olursa yeni dil öğrenmesinin o kadar kolay olduğunu kaydeden Altun, "Lütfen en az üç yabancı dil öğrenin." ifadesini kullandı.

Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök ise Altun'un bilimsel çalışmaları, projeleri ve akademik başarıları hakkında bilgi vererek, kendisini öğrencilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.