Ertan Yıldız'a Ev Hapsi Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı verildi.
İSTANBUL Büykşehir Belediyesi (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanan Ertan Yıldız'ın hakkında ev hapsi kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel