Ardahan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ürker, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ardahan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ersoy Ürker, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkileyici fotoğrafları değerlendirdi. Ürker, Gazze'deki gıda krizi ve günlük yaşamdan kareler gibi çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Ardahan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ersoy Ürker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ürker, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Ürker, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Ürker, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafı, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının çok etkileyici olduğunu anlatan Ürker, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Ürker, "Özellikle Gazze'de çekilen kareler beni çok etkiledi. Buna rağmen seçmeye çalıştım. Fotoğraflara baktıkça bazı kareler bizi geçmişe götürdü. Dolayısıyla emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
