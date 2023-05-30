Ersan Şen'den İsmail Saymaz'a canlı yayında "Kılıçdaroğlu" tepkisi: Sen ne anlatıyorsun kardeşim!

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, konuk olduğu programda moderatör Serap Belovacıklı ve gazeteci İsmail Saymaz'a sert çıktı. Şen, "Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsunuz. Burası Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi? Kaybetmiş seçimi bitmiş. Sen ne anlatıyorsun ya?" ifadelerini kullandı.