Erol Keleş Muhtarlarla Buluştu, Sorunları Dinledi

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Sağdıçlar köyünde bölge köylerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Keleş, köylerle ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Keleş, her köyde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Toplantıda bölgenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıklarını dile getiren Keleş, "Yapılan ve yapılması planlanan projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Şehrimizin her köşesinde hizmet yolunda el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keleş, daha sonra köyde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can ve partililer katıldı.