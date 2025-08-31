Erol Keleş, Keban'da Muhtarlarla Buluştu

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Denizli köyünde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Keleş, sorun ve talepleri dinledi.

Keleş, yaptığı açıklamada, toplantıda bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini ele aldıklarını belirtti.

Keleş, "Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Şehrimizin her köşesinde kalkınma hamlelerini kararlılıkla sürdürmeye, hizmet yolunda el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Keban Belediye Başkanı Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İl Genel Meclis Üyesi Nadir Can ve partililer katıldı.