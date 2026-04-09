Kültür Ocağı Vakfı yapımcılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen "Uluğbeyler Erol Güngör" belgeseli 11 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gala gösterimi yapılacak belgesel, Türkiye'nin önemli mütefekkirlerinden, bir döneme damgasını vuran Prof. Dr. Erol Güngör'ün hayatını konu alıyor.

Doç. Dr. Mesut Aytekin'in senaryosunu yazıp yönettiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Doç. Dr. Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını da Doç. Dr. Ümit Sarı yaptı.

Erol Güngör'ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör'ün danışmanlığında hazırlanan 92 dakikalık yapımın araştırma süreci 6 ay sürdü.

Belgesel, İzmir, Ankara, Konya, Kırşehir ve İstanbul'da yapılan çekimlerle 2 yılı aşkın sürede tamamlandı.

Güngör'ün çocukluk arkadaşları, asistanı, sekreteri ve onun hakkında çalışmalara imza atan akademisyenlerden oluşan 25 kişiyle belgesel kapsamında röportajlar yapıldı. Kurmaca karakterlerin yer aldığı kısa öykülerle farklı bir anlatım dili kullanan belgeselde, yapay zekayla eski fotoğraflar canlandırıldı, yeni sahneler oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Aytekin, kuru anlatım kalıplarının dışına çıktığı belgeselde, daha izlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu bağlamda, belgeselde kısa ve farklı hikayelere yer verdiklerini bildiren Aytekin, genç oyuncuların ve öğrencilerinin performanslarının sürece önemli katkı sunduğunu, çekimlerin de başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Belgeselde, Nurşah Aşan, Mert Kartal, Nazar Aslan, Ahmet Taha Koca, İpek Demirel, Kübra Oruç, Zehra Nur Altun, Buse Sever, Furkan Çakır, Ahmet Falulov, Hasret Özgür Aslan, Yaren Aydoğdu, Bahadır Yücel, Suna Albayrak ve Kamil Küçükkuru rol aldı.

"Uluğbeyler Belgesel Dizisi" kapsamında daha önce Turan Yazgan, Emin Işık, Süheyl Ünver ve Mehmet Niyazi ile ilgili belgeseller yapılmıştı.