"Uluğbeyler Erol Güngör" belgeseli 11 Nisan'da izleyiciyle buluşacak

Kültür Ocağı Vakfı tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce desteklenen 'Uluğbeyler Erol Güngör' belgeseli, 11 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Belgesel, Erol Güngör'ün hayatını konu alıyor ve 25 kişiyle yapılan röportajlar içeriyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gala gösterimi yapılacak belgesel, Türkiye'nin önemli mütefekkirlerinden, bir döneme damgasını vuran Prof. Dr. Erol Güngör'ün hayatını konu alıyor.

Doç. Dr. Mesut Aytekin'in senaryosunu yazıp yönettiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Doç. Dr. Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını da Doç. Dr. Ümit Sarı yaptı.

Erol Güngör'ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör'ün danışmanlığında hazırlanan 92 dakikalık yapımın araştırma süreci 6 ay sürdü.

Belgesel, İzmir, Ankara, Konya, Kırşehir ve İstanbul'da yapılan çekimlerle 2 yılı aşkın sürede tamamlandı.

Güngör'ün çocukluk arkadaşları, asistanı, sekreteri ve onun hakkında çalışmalara imza atan akademisyenlerden oluşan 25 kişiyle belgesel kapsamında röportajlar yapıldı. Kurmaca karakterlerin yer aldığı kısa öykülerle farklı bir anlatım dili kullanan belgeselde, yapay zekayla eski fotoğraflar canlandırıldı, yeni sahneler oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Aytekin, kuru anlatım kalıplarının dışına çıktığı belgeselde, daha izlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu bağlamda, belgeselde kısa ve farklı hikayelere yer verdiklerini bildiren Aytekin, genç oyuncuların ve öğrencilerinin performanslarının sürece önemli katkı sunduğunu, çekimlerin de başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Belgeselde, Nurşah Aşan, Mert Kartal, Nazar Aslan, Ahmet Taha Koca, İpek Demirel, Kübra Oruç, Zehra Nur Altun, Buse Sever, Furkan Çakır, Ahmet Falulov, Hasret Özgür Aslan, Yaren Aydoğdu, Bahadır Yücel, Suna Albayrak ve Kamil Küçükkuru rol aldı.

"Uluğbeyler Belgesel Dizisi" kapsamında daha önce Turan Yazgan, Emin Işık, Süheyl Ünver ve Mehmet Niyazi ile ilgili belgeseller yapılmıştı.

Kaynak: AA / Özlem Limon
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor