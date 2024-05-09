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Ermenistan, Rus askerlerinin çekilmesini onayladı

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Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'la temas hattına 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları ile Rus askerlerinin çekileceğini ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus askerlerinin çekilmesi kararının onaylandığını açıkladı.

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'la temas hattına 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları ile Rus askerlerinin çekileceğini ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus askerlerinin çekilmesi kararının onaylandığını açıkladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Meclisi "Sivil Sözleşme" Grubu Başkanı Hayk Koncoryan şahsi sosyal medya hesabından Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan ile yapılan 44 günlük savaş sırasında ve sonrasında, Ermenistan'ın farklı bölgelerine konuşlanan Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin mevzilerini boşaltacaklarını vurgulayan Koncoryan, "Zvartnots Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızları'nın faaliyetlerinin durdurulması kararı da en üst düzeyde onaylandı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin çekilmesi kararına değindi.

Peskov, koşulların değişmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rus askerlerinin Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaşmaya vardığını teyit ederek Ermeni tarafının talebi üzerine İran ve Türkiye sınırındaki Rus Sınır Muhafızları'nın görevlerine devam edeceğini kaydetti.

Ermenistan yönetimi, 6 Mart'ta, başkent Erivan'da bulunan Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızlarının görevlerinin sona erdirilmesine yönelik karar almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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